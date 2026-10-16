Analis: Saham Jadi Alternatif Agunan Kredit Mandiri ke Jhonlin Group

jpnn.com, JAKARTA - Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menilai penggunaan saham JARR dan PGUN sebagai agunan kredit Bank Mandiri kepada Jhonlin Group merupakan salah satu alternatif pembiayaan korporasi yang dapat mendukung kebutuhan pendanaan untuk kegiatan usaha dan investasi.

“Dari manajemen Bank Mandiri pasti sudah mengkaji kesesuaian tujuan pengajuan kredit dan memastikan dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan usaha atau investasi debitur,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis pada Jumat (16/10/2026).

Mengutip keterbukaan informasi Bank Mandiri pada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (16/10), fasilitas kredit kepada PT Jhonlin Baratama ditujukan untuk pengembangan usaha, termasuk belanja modal serta kebutuhan pembiayaan perusahaan dan grup usaha.

Dari sisi jaminan, Bank Mandiri menjelaskan saham JARR dan PGUN merupakan agunan tambahan dalam struktur jaminan yang juga mencakup aset tetap, aset non-tetap, dan rekening perusahaan. Penilaian atas agunan saham dilakukan secara konservatif sebagai sumber pelunasan sekunder.

BMRI juga menegaskan penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan usaha, kemampuan membayar debitur, dan kecukupan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut disertai penerapan manajemen risiko secara menyeluruh serta pemantauan dan evaluasi kualitas kredit secara berkala.

Menurut Ibrahim, penggunaan saham sebagai agunan merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, terutama ketika perusahaan membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Dalam praktik pembiayaan korporasi, struktur agunan dapat disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan dana dan aset yang dimiliki debitur.

Dia menjelaskan saham memiliki karakteristik yang memungkinkan aset tersebut dimanfaatkan sebagai agunan, dengan tetap memperhitungkan pergerakan harga dan likuiditasnya.

“Nilai saham yang diperhitungkan dalam pemberian kredit pun dapat berbeda dari harga pasar, bergantung pada kebijakan dan penilaian masing-masing bank,” katanya.