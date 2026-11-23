jpnn.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpaksa menutup perdagangan akhir pekan lalu di level 5.146,33 setelah mengalami koreksi mingguan sedalam -3,71%.

Pelemahan tajam tersebut seketika menyapu bersih seluruh perolehan positif sebesar 5,82% yang sempat dibukukan pada pekan sebelumnya.

Meski total nilai transaksi selama sepekan terpantau menyentuh angka Rp41,64 triliun, dinamika pasar justru menunjukkan kelesuan akibat aktivitas perdagangan yang melandai menjelang akhir pekan.

Lesunya transaksi ini memperlihatkan dominasi sikap wait and see di kalangan pelaku pasar yang masih dihantui oleh tekanan jual.

Tekanan tersebut semakin valid dengan adanya catatan net sell investor asing di pasar reguler senilai Rp2,46 triliun pada rentang 16–20 November 2026.

Data arus dana perdagangan bahkan mencatat keluarnya smart money hingga Rp2,45 triliun, aksi jual agresif mencapai Rp4,42 triliun, serta total net sell asing di angka Rp2,68 triliun.

"Kombinasi distribusi dari investor besar, intensitas jual agresif, dan arus keluar asing mengindikasikan tekanan pasar tidak hanya tercermin pada pergerakan indeks, tetapi juga didukung oleh aktivitas transaksi," tegas Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Harun Saiful Fajar.

Harun memaparkan laju IHSG sepanjang pekan lalu diadang oleh tiga sentimen utama sekaligus.