Analis Ungkap Eskalasi Geopolitik di Timur Tengah Mengancam Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Analis Doo Financial Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah (Timteng).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak melemah 26 poin atau 0,15 persen menjadi Rp17.939 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.913 per USD.

“Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah eskalasi geopolitik di Timteng yang memicu harga minyak mentah dunia kembali naik,” ucap Lukman di Jakarta, Selasa.

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Mengutip Xinhua, Ansarullah Yaman (Houthi) menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan serangan rudal balistik baru yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Juru Bicara Militer Ansarullah, Yahya Sarea, juga menyebutkan pihaknya melancarkan serangan pesawat nirawak (drone) terhadap Pangkalan Udara King Khalid di Khamis Mushait, wilayah barat daya Arab Saudi, dan mengklaim serangan tersebut mengenai sasaran secara langsung.

Pihaknya juga melaporkan Arab Saudi telah melancarkan 119 serangan terhadap sejumlah wilayah yang dikuasai Ansarullah, termasuk Bandara Internasional Sanaa di ibu kota Yaman dan Selat Bab al-Mandab.

Konflik tersebut menyebabkan kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate ditutup naik 2,06 persen pada level USD93,74 per barel, sementara minyak mentah Brent naik 1,84 persen menjadi USD106,65 per barel.

Melihat sentimen domestik, outflow di pasar ekuitas domestik masih terus membebani. Selain itu juga mata uang Asia umumnya terpantau juga melemah pagi ini.