jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup menguat 44,56 poin atau 0,86 persen ke posisi 5.242,17.

IHSG menguat seiring optimisme window dressing (strategi mempercantik laporan keuangan/portofolio investasi) menjelang akhir 2026.

Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 5,39 poin atau 0,99 persen ke posisi 548,25.

“IHSG menguat seiring optimisme terhadap potensi reli window dressing menjelang akhir tahun yang turut memperbaiki sentimen pasar,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Namun, Nico mengatakan peluang reli window dressing tersebut masih bergantung terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, masuknya aliran dana asing, serta pemulihan kepercayaan investor terhadap pasar saham domestik.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mendorong aliran masuk modal asing, serta mempertahankan likuiditas melalui operasi moneter dan pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder.

“Di sisi lain, pelaku pasar masih cenderung berhati-hati menjelang rilis data perdagangan Oktober dan inflasi November pada pekan depan,” ujar Nico.

Dari mancanegara