Analis Ungkap Perkembangan Positif IHSG Seusai Koreksi Panjang

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup menguat.

IHSG pada Senin sore ditutup menguat 23,34 poin atau 0,46 persen persen ke posisi 5.073,77. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 menguat 4,11 poin atau 0,79 persen ke posisi 522,39.

Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan penguatan itu terjadi seiring technical rebound seusai koreksi yang cukup tajam dalam beberapa pekan terakhir.

“Menurut kami, penguatan IHSG sebesar 0,46 persen ke level 5.073,77 pada perdagangan hari ini lebih mencerminkan technical rebound setelah koreksi pasar yang cukup tajam dalam beberapa pekan terakhir,” kata Rully, di Jakarta, Senin.

Rully memandang kenaikan ini merupakan perkembangan positif.

Namun, pihaknya belum melihat perkembangan tersebut sebagai indikasi perubahan tren pasar secara berkelanjutan.

Perhatian Tertuju pada MSCI

Menurut Rully, dari sisi domestik, perhatian investor masih tertuju pada perkembangan MSCI, terutama menjelang pengumuman hasil review pada 11 November mendatang.