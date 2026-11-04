Analis Ungkap Potensi Rupiah Makin Melemah, Imbas Penyadapan Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan rupiah melemah seiring kenaikan indeks dolar AS dan obligasi pemerintah AS.

"Indeks dolar naik menjadi 101,89 dan obligasi pemerintah AS naik 5 bps (basis points) menjadi 4,62 persen, walaupun harga minyak turun," ucap Rully, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan pasar keuangan global telah memasuki rezim suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Rully menyebut kondisi itu berimbas pada pasar surat utang dunia, termasuk pasar obligasi Indonesia.

Lebih lanjut, dia menerangkan meningkatnya imbal hasil US Treasury didorong oleh lonjakan porsi penarikan utang pemerintah AS yang tereskalasi cepat dibanding periode sebelumnya, dan kegagalan strategi pembelian kembali (buyback) oleh pemerintah AS untuk menstabilkan pasar obligasi.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Rabu, bergerak menguat 28 poin? atau 0,15 persen menjadi Rp18.132 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.160 per USD.

Selain itu, persepsi pasar disebut tertahan oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps sebanyak 2-3 kali dalam kurun satu tahun ke depan.

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