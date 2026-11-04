Analisis Efriza soal Relasi Prabowo-Jokowi: Makin Panas, Saling Menghancurkan!

jpnn.com - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai hubungan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo berpotensi memasuki babak saling berhadapan secara politik.

Menurut Efriza, dugaan penyadapan terhadap Prabowo dapat memperumit relasi kedua tokoh apabila penyidikan menemukan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

Dia menilai hubungan Prabowo dan Jokowi selama ini dibangun melalui kompromi politik dan kepentingan kekuasaan.

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Namun, persoalan yang menyangkut keamanan kepala negara dapat menjadi ujian serius bagi kompromi tersebut.

"Prabowo akan menghadapi pilihan, mempertahankan kompromi politik atau mengambil langkah tegas demi menjaga marwah kepresidenan," kata Efriza kepada JPNN.com, Rabu (4/11).

Dia juga menyoroti keputusan Jokowi menerima posisi di Dewan Pertimbangan PSI sebagai salah satu indikasi bahwa mantan presiden tersebut mulai membangun ruang politik sendiri.

Menurut Efriza, kondisi itu berpotensi berdampak terhadap PSI yang menjadikan Jokowi sebagai salah satu simbol politik partai.

"Di titik inilah relasi Prabowo-Jokowi bisa memasuki babak baru berupa saling menghancurkan di antara keduanya," ujarnya.