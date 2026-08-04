Analisis Fengsui soal Patung Naga PIK2 Disebut Terpenggal Gerbang: Jangan Terperdaya!
jpnn.com, TANGERANG - Patung naga raksasa di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) sedang jadi bahan omongan warganet.
Pemicunya bukan soal kemegahannya, melainkan tentang rumor menghebohkan yang menyebut patung bernama Naga Kemakmuran itu seolah -olah terpenggal gara-gara ada gerbang tepat di atas bagian leher.
Rumor tersebut langsung dikaitkan dengan fengsu buruk. Banyak yang percaya bentuk itu jadi biang lesunya bisnis di kawasan tersebut.
Eitss… Jangan gampang teperdaya rumor. Seorang praktisi BaZi dan fengsui melalui akun @unlockbazi di Threads turun tangan meluruskan soal itu.
Dia menyebut isu kepala naga terpotong itu bukan dari analisis fengsui benaran, melainkan cuma cocoklogi netizen.
Lewat utas panjang delapan bagian, dia menjelaskan realitas bisnis itu jauh lebih kompleks.
Menurut dia, ada dua hal utama yang lebih berpengaruh, yaitu siklus BaZi tahunan dan peta takdir pemilik lahan.
Tahun 2026 disebut tahun Bing Wu, energi Api mendominasi penuh.
Patung naga raksasa di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) sedang jadi bahan omongan warganet.
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