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Analisis Pengamat: Gibran Pengin Ciptakan Dramatisasi Politik dengan Mengundurkan Diri

Analisis Pengamat: Gibran Pengin Ciptakan Dramatisasi Politik dengan Mengundurkan Diri
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Presiden Prabowo Subianto berpelukan dengan Gibran Rakabuming Raka saat akan berpisah di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11). Foto: dokumentasi istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Bawono Kumoro menilai Gibran Rakabuming Raka tak akan mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wapres RI andai DPR tidak menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP).

"Langkah Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden didorong oleh proses politik di DPR RI," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (12/11).

Bawono menduga Gibran tentu tak ingin perjalanan politik eks Wali Kota Solo itu menjadi cacat jika DPR menjalankan HMP.

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Sebab, kata dia, HMP ketika dijalankan akan berujung ke pemakzulan Gibran yang memalukan bagi putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Pemakzulan itu apabila terjadi tentu saja akan meninggalkan cacat politik untuk Gibran hingga kapan pun," ungkap Bawono.

Dia menuturkan Gibran tentu lebih awal mengambil sikap pengunduran diri sebelum HMP pemakzulan berjalan.

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"Itu langkah pengunduran diri pun ditempuh oleh Gibran sebagai exit strategy agar terlihat bermartabat di mata publik," kata Bawono.

Dia mengatakan Gibran ingin memainkan dramatisasi ketika memutuskan mundur dari Wapres RI sebelum dimakzulkan.

Pengamat politik Bawono Kumoro menduga Gibran tak ingin perjalanan politik eks Wali Kota Solo itu menjadi cacat jika DPR menjalankan HMP.

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