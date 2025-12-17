Analisis Pengamat Soal Konferda-Konfercab PDIP Jatim Dilakukan Serentak, Ternyata..

menu
Logo PDI Perjuangan. ilustrasi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, MADURA - Pengamat politik Surokim Abdussalam menyebutkan pelaksanaan Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan di Jawa Timur (Jatim) secara serentak menandakan partai berkelir merah itu bergerak dalam satu ritme, frekuensi, dan garis ideologi.

“Konferda dan Konfercab serentak ini pesan bahwa PDIP bukan partai yang berjalan sendiri-sendiri di daerah,” ujar Surokim kepada awak media, Rabu (17/12).

Dia mengatakan disiplin dan soliditas dalam organisasi menjadi relevan di tengah situasi politik nasional yang cepat berubah, adanya fragmentasi preferensi pemilih, serta kuatnya kompetisi antarpartai. 

Pengamat dari Universitas Trunojoyo Madura itu mengatakan partai yang tidak memiliki soliditas internal berisiko kehilangan arah dan daya tahan politik.

Terkait dinamika internal, Surokim menyebut konferensi serentak tetap berpotensi memunculkan tarik-menarik kepentingan antarkader.

Khususnya, ujar dia, terkait regenerasi dan pengisian posisi strategis di tingkat daerah sebuah partau. 

"Nah, di sinilah ujian kedewasaan partai. Konflik kepentingan dalam perebutan jabatan ialah hal yang wajar, yang menjadi pembeda itu bagaimana konflik dikelola melalui mekanisme organisasi yang tertib dan diterima sebagai keputusan bersama,” kata Surokim.

Dia mengatakan PDIP memerlukan satu narasi ideologis besar sebagai identitas partai demi menjawab karakter politik di Jatim yang majemuk dan inklusif.

Pengamat politik Surokim Abdussalam menangkap pesan kekompakkan dari pelaksanaan Konferda dan Konfercab PDIP Jatim secara serentak.

