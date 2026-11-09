Analisis Profesor Henry Indraguna Soal Isu Munaslub Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Beredar sebuah flyer digital mengusung narasi provokatif, "Sukseskan Munaslub Partai Golkar" dan "Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo".

Istilah "Gank Solo" dalam flyer tersebut mengacu pada tuduhan bahwa Golkar dikendalikan atau dipengaruhi poros politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan lingkaran terdekatnya.

Isu ini mengesankan bahwa kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Partai Golkar saat ini sekadar perpanjangan tangan dari kelompok politik asal Solo tersebut.

Pakar hukum yang juga Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM Prof Henry Indraguna menegaskan seluruh konten dalam flyer tersebut murni berita bohong dan tidak bertanggung jawab yang akan memecah belah kesolidan Golkar selama ini sehingga tidak perlu ditanggapi serius.

"Isu Munaslub itu sama sekali tidak memiliki pijakan legalitas apapun maupun konsensus partai,"ujar Prof Henry di Jakarta, Sabtu (7/11/2016).

Prof Henry meminta seluruh kader dari pusat hingga daerah tidak terpengaruh oleh agitasi media sosial. Seluruh elemen partai agar memercayai sepenuhnya kebijakan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Dia mengajukan argumen yang menolak logika keputusasaan publik.

Prof Henry menekankan suksesi kepemimpinan telah diatur amat ketat dalam AD/ART Partai Golkar dan bukan ditentukan oleh dinamika visual di ruang publik atau karena opini yang menyesatkan.