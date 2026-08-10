Ananta Rispo Buktikan Kemampuan Lewat Ketok Mejik

jpnn.com, JAKARTA - Komika sekaligus aktor, Ananta Rispo terlibat dalam film terbaru yang berjudul Ketok Mejik.

Berperan sebagai Ben, dia mengaku sangat serius mendalami karakter demi menunjukkan kemampuan aktingnya.

“Di kesempatan besar ini, dari HAHA Productions, dari Pak Sutradara juga Yogi, saya merasa sangat terpanggil. Inilah saatnya saya menunjukkan bahwa saya ini lumayan,” kata Ananta Rispo di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (9/8).

Demi memerankan Ben, pelawak berusia 35 tahun itu harus lebih disiplin dalam menjaga karakter.

Pasalnya, Ananta Rispo selama ini dikenal sebagai sosok yang spontan sehingga perlu lebih berhati-hati agar tetap berada dalam karakter film Ketok Mejik.

Salah satu cara yang dilakukannya adalah lebih serius dalam mengingat naskah. Dia bahkan harus berulang kali membaca skrip agar tidak salah saat pengambilan gambar.

“Lebih serius membaca skrip, ya sering bolak-balik baca skrip biar saya tahu karakternya seperti apa,” ujarnya.

Dari karakter Ben, Ananta Rispo juga mendapat pelajaran tentang pentingnya memiliki orang-orang yang bisa memberikan dukungan saat menghadapi masalah.