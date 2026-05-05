Ananta Rispo Menangis Terharu, Singgung Persahabatan di Film GJLS: Berapi-Api

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komika, Ananta Rispo tidak kuasa menahan tangis saat membicarakan kedekatannya dengan Rigen Rakelna dan Hifdzi Khoir.

Momen haru itu terjadi ketika dirinya diminta menyampaikan pesan secara personal kepada dua rekannya dalam perjalanan membintangi film GJLS: Berapi-Api.

Ketiganya memang kembali dipertemukan dalam film terbaru tersebut. Namun, bagi pria berusia 35 tahun itu, kebersamaan yang terjalin tidak hanya sebatas urusan pekerjaan.

“Intinya, dua orang ini, sahabat gue lah,” kata Ananta Rispo saat konferensi pers di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).

Pemilik nama asli Rizki Ananta Putra itu mengaku memiliki rasa bangga terhadap perjalanan yang telah mereka lalui.

Menurutnya, menggarap film GJLS: Berapi-Api salah satu bukti dari perjuangan bersama.

“Gue segitunya lah, ya, selalu bangga di film ini. Benar-benar kami semua sahabat, sama-sama memperjuangkan,” ujarnya.

Tidak hanya mengungkapkan rasa bangga, Ananta Rispo juga memastikan akan terus memberikan dukungan kepada kedua rekannya dalam kondisi apa pun.