Anantara Residences Ubud, Vila Mewah di Tengah Hutan yang Diburu Orang Jakarta

jpnn.com - PASAR properti mewah di Bali semakin semarak menjelang akhir tahun. Hal ini terlihat dari langkah Minor International menggandeng PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) yang menghadirkan Anantara Residences Ubud Bali, proyek hunian eksklusif di kawasan Ubud.

Diluncurkan pada Oktober 2026, Anantara Residences Ubud Bali menghadirkan hanya 15 unit vila mewah yang dirancang untuk pemilik maupun penyewa jangka panjang.

Berlokasi di Payangan, sebelah utara Ubud, hunian ini menawarkan suasana privat di tengah hutan hujan tropis dengan panorama Gunung Agung.

Proyek tersebut juga telah meraih penghargaan Best Housing Development (Indonesia) dan Best Luxury Housing Development (Bali).

"Hunian ini mengusung konsep branded residences yang memadukan kepemilikan properti dengan fasilitas dan layanan hotel bintang lima," kata COO of Lifestyle and Real Estate Minor International Micah Tamthai, Jumat (13/11).

Pemilik vila mendapatkan akses ke berbagai fasilitas Anantara Ubud Bali Resort yang berada tepat di sebelah kawasan hunian. Fasilitas tersebut mencakup spa, pusat kebugaran, klub anak-anak dan remaja, hingga layanan butler selama 24 jam.

Dari sisi desain, Minor International menggandeng firma arsitektur Aboday dan desainer interior EDC International untuk menghadirkan hunian yang memadukan arsitektur tradisional Bali dengan sentuhan modern. Material alami dan teknik pembangunan berkelanjutan diterapkan untuk menjaga keselarasan bangunan dengan lanskap perbukitan Ubud.

Anantara Residences Ubud Bali menawarkan dua tipe hunian, yakni One-Bedroom Pool Villas seluas 108 meter persegi dan Two-Bedroom Pool Villas seluas 164 meter persegi.