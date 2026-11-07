Anas Urbaningrum Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

jpnn.com - Politikus Anas Urbaningrum mendorong DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terhadap praktik penyadapan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang.

Koordinator Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu menilai langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh tindakan penyadapan telah berjalan sesuai prosedur hukum serta prinsip akuntabilitas.

Menurut Anas, usulan ini bukan didasarkan pada kecurigaan atau praduga negatif, melainkan murni sebagai fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan prosedur di lembaga penegak hukum dan intelijen.

"Penyadapan di negara hukum dan demokrasi musti dilakukan dengan disiplin, taat asas, dan akuntabel. Bagi kepentingan negara dan kemaslahatan publik, bukan untuk kepentingan pribadi dan menguntit (dan mematikan) lawan-lawan politik," kata Anas, Sabtu (7/11/2026).

Sebagai batasan kerja investigasi yang terukur, Anas menyarankan agar rentang waktu audit tersebut difokuskan pada periode tertentu, misalnya, mencakup pelaksanaan penyadapan selama 20 tahun terakhir.

Pembentukan Pansus DPR ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi penyadapan secara murni untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional tanpa disalahgunakan demi kepentingan politik praktis.(Fat/JPNN)



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