Anas Urbaningrum: Tidak Harus Menjadi Komunis untuk Pro Reforma Agraria

jpnn.com - Koordinator Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum menyambut positif lahirnya UU Reforma Agraria yang disetujui DPR dalam sidang paripurna Selasa (22/9/2026).

"Ini beleid baru yang sangat Pancasilais. Dengan kata lain, Tidak harus menjadi komunis untuk pro reforma agraria," kata Anas dalam keterangan di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Dia mengatakan lahirnya UU Reforma Agraria merupakan ikhtiar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Boleh dibilang, UU ini sangat sentral. Bahkan, secara ekonomi politik menjadi UU terbaik dan terpenting untuk periode sekarang," ucapnya.

Menurut Anas, politik pertanahan yang baik bukan saja harus menciptakan kepastian hukum dan perlindungan, melainkan juga harus transparan dan akuntabilitas administrasinya, keberlanjutan lingkungan serta mesti menjamin keadilan sosial, pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanahnya.

"Karena itu, hadirnya UU Reforma Agraria adalah batu pijak kuat untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah," kata Anas.

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Dia pun mendorong agar program redistribusi tanah kepada kalangan "tuna-lahan" harus digalakkan dengan sungguh-sungguh dan disegerakan.

"Ini momentum yang baik bagi Pemerintah dan rakyat Indonesia. Tegasnya, Reforma Agraria adalah tindakan Pancasilais. Tidak harus menjadi komunis untuk menjadikan reforma agraria sebagai sarana bagi keadilan bagi rakyat," tuturnya.