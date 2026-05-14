menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Ancam Tindak Pengusaha Tambang Nakal, Luthfi: Saya Tidak Peduli di Belakangnya Ada Siapa

Ancam Tindak Pengusaha Tambang Nakal, Luthfi: Saya Tidak Peduli di Belakangnya Ada Siapa

Ancam Tindak Pengusaha Tambang Nakal, Luthfi: Saya Tidak Peduli di Belakangnya Ada Siapa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat penanaman pohon dalam rangka konservasi dan reklamasi tambang batu andesit di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu (13/5/2026). (ANTARA/HO-Pemprov Jateng)

jpnn.com - KABUPATEN SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan menindak tegas secara hukum para pengusaha tambang nakal dan tidak mengindahkan kelestarian lingkungan di wilayahnya.

“Saya tidak peduli di belakangnya ada siapa,” kata Gubernur Luthfi di Kabupaten Semarang, Jateng, Rabu (13/5).

Luthfi menegaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah harus menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak boleh melanggar konservasi alam.

Baca Juga:

Luthfi menyampaikan itu saat menghadiri penanaman pohon dalam rangka konservasi dan reklamasi tambang batu andesit di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jateng.

Hingga kini setidaknya sudah ada penindakan kepada enam pengusaha tambang di Jateng,  yang melanggar ketentuan, izin, dan tidak melakukan konservasi lingkungan.

Mulai dari daerah Klaten, Magelang, Kendal, hingga Pati.

Baca Juga:

Luthfi menegaskan bahwa penegakan hukum pidana bagi mereka yang melanggar ini untuk memberikan efek jera.

“Itu perintah saya," tegas Luthfi didampingi Sekda Jateng Sumarno dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengancam akan menindak tegas pengusaha tambang nakal di wilayahnya. Luthfi tidak peduli ada siapa di belakang pengusaha itu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI