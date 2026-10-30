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Ancaman Jadwal Padat, Mauro Jeronimo Siapkan Jurus Rotasi untuk Borneo FC

Ancaman Jadwal Padat, Mauro Jeronimo Siapkan Jurus Rotasi untuk Borneo FC
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Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Borneo FC Samarinda harus memutar otak untuk menjaga kekuatan skuad di tengah padatnya jadwal Super League 2026/27.

Pelatih Mauro Jeronimo mulai menerapkan rotasi pemain demi menjaga kebugaran tim untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Tantangan berat sudah menanti Pesut Etam. Setelah menjalani tiga pertandingan hanya dalam waktu 10 hari, Borneo FC kini harus kembali bersiap menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan kedelapan Super League 2026/27.

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Meski demikian, kemenangan 2-1 atas PSS Sleman pada pertandingan sebelumnya menjadi suntikan motivasi bagi Borneo FC.

Tambahan tiga poin tersebut terasa semakin berharga setelah para pemain melewati jadwal pertandingan dan perjalanan yang cukup menguras tenaga.

"Kami baru saja menjalani tiga pertandingan dalam 10 hari, ditambah dengan perjalanan. Kami juga mencoba melakukan rotasi pemain agar tim memiliki tenaga yang lebih segar," ujar Mauro.

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Pelatih asal Spanyol tersebut menilai kemenangan di Sleman memberikan dampak positif terhadap mental pemain. Menurutnya, kerja keras dan pengorbanan tim akhirnya terbayar dengan raihan tiga poin.

"Ketika semua pengorbanan terbayar dengan raihan tiga poin, hal itu memberikan dorongan semangat bagi kami untuk pertandingan berikutnya," imbuhnya.

Borneo FC bersiap menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga lanjutan Super League 2026/2027. Pelatih Mauro Jeronimo menyiapkan strategi rotasi pemain.

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