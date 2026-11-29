jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Monash University Indonesia Ika Idris mengajak masyarakat mewaspadai ancaman siber sosial yang kian marak seiring pesatnya penggunaan media sosial dan kecerdasan buatan (AI).

Ancaman tersebut meliputi misinformasi, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK), penipuan daring (scam), serta manipulasi informasi dari luar negeri (FIMI) maupun dari dalam negeri (DIMI).

"Ancaman siber hari ini tidak lagi hanya soal peretasan sistem. Yang disasar adalah cara berpikir masyarakat, kepercayaan publik, dan kohesi sosial kita. Karena itu, kesadaran masyarakat menjadi benteng pertama," ucap Ika dalam keterangannya.

Menurut Ika, manipulasi informasi kerap memanfaatkan jaringan akun terkoordinasi, misalnya akun tanpa riwayat unggahan yang tiba-tiba aktif berkomentar.

AI mempercepat produksi konten manipulatif, sementara model bisnis platform berbasis engagement membuat konten sensasional dan hoaks mudah menyebar.

Untuk itu, dia menilai negara perlu hadir melalui lembaga yang memiliki keahlian khusus untuk mendeteksi dan merespons ancaman tersebut secara cepat.

"Negara perlu hadir dengan kapasitas yang memadai. Ancaman ini bergerak cepat dan terorganisasi, sehingga penanganannya juga membutuhkan lembaga dengan keahlian khusus yang mampu membaca pola dan jaringan penyebarannya," jelasnya.

Ika mendorong pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) beserta peraturan pelaksananya, mengingat data pribadi yang bocor kerap menjadi pintu masuk penipuan daring dan penargetan konten manipulatif.