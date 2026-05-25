Ancaman Siber Meningkat, BDO Indonesia Dorong Integrasi AI Governance-Perlindungan Data

jpnn.com, JAKARTA - Seiring dengan pesatnya adopsi teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), cloud, dan transformasi digital, fokus perusahaan kini tidak lagi hanya pada inovasi, tetapi juga pada kepercayaan digital (digital trust), tata kelola, dan akuntabilitas.

Di tengah kompleksitas lanskap digital saat ini, organisasi dituntut untuk tidak hanya bergerak cepat dalam inovasi, tetapi juga mampu mengelola risiko yang makin terintegrasi antara teknologi, keamanan siber, dan perlindungan data.

Di Indonesia, urgensi ini makin nyata. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 3,6 miliar anomali serangan siber pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa ancaman siber tidak lagi bersifat sporadis, melainkan masif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Partner Pajak BDO di Indonesia Dorong Kepatuhan Sukarela Pelaku UMKM

Di saat yang sama, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mempertegas bahwa perlindungan data tidak lagi sekadar isu kepatuhan, melainkan telah menjadi prioritas hukum, finansial, dan reputasi bagi perusahaan.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, BDO di Indonesia terus memperkuat kapabilitas layanannya di bidang IT Advisory melalui penunjukan Erikman Pardamean sebagai IT Advisory Partner.

Dia dikenal memiliki pengalaman luas dalam membantu organisasi menghadapi tantangan teknologi yang semakin kompleks, khususnya di area IT GRC, cybersecurity, privacy, dan AI governance. Ia telah mendukung berbagai organisasi lintas sektor, termasuk sektor keuangan, BUMN, dan industri digital.

Menurut Erikman Pardamean, perkembangan teknologi seperti AI turut membawa tantangan baru yang perlu diantisipasi secara menyeluruh.

“Adopsi AI yang semakin cepat membuka peluang besar bagi bisnis, namun di saat yang sama juga menghadirkan risiko baru, seperti potensi penyalahgunaan data, bias algoritma, hingga kurangnya transparansi. Hal ini membuat kebutuhan akan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang bertanggung jawab menjadi semakin krusial,” ujar Erikman.