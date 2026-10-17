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Ancaman Standalone Market MSCI, DPR Minta Regulator Pasar Modal Berbenah

Ancaman Standalone Market MSCI, DPR Minta Regulator Pasar Modal Berbenah
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Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Amin AK. Foto: Humas FPKS DPR

jpnn.com - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyebut laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 15 Oktober 2026 harus disikapi serius pemerintah dan regulator pasar modal.

"Investor tidak perlu panik. Pemerintah, regulator, dan pelaku pasar harus menjadikannya momentum untuk berbenah,” ujar Amin kepada awak media, Jumat (16/10).

MSCI menyatakan keputusan akhir terkait pasar modal Indonesia diumumkan paling lambat Juni 2027. Sementara itu, periode konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027. 

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MSCI akan meninjau kembali usulan terkait pasar modal Indonesia jika konsultasi menemukan bukti perbaikan tata kelola dan fungsi bursa. 

Menurut Amin, fundamental ekonomi Indonesia masih solid di tengah munculnya laporan sementara MSCI terhadap pasar modal Indonesia. 

Misalnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi terjaga, konsumsi domestik kuat, dan basis investor ritel yang meluas. 

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Amin mengatakan investor domestik, termasuk dana pensiun dan asuransi, perlu bersikap tenang dan melihat prospek jangka menengah dan panjang.

"Kami ingin memastikan langkah-langkah perbaikan berjalan terukur dan berbatas waktu, termasuk kesiapan menghadapi arus modal jika usulan ini akhirnya diputuskan,” ujat Amin.

Anggota DPR Amin Ak mengingatkan investor tak panik dan meminta regulator segera penuhi standar tata kelola sebelum putusan final MSCI 2027.

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