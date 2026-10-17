Ancaman Standalone Market MSCI, DPR Minta Regulator Pasar Modal Berbenah

jpnn.com - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyebut laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 15 Oktober 2026 harus disikapi serius pemerintah dan regulator pasar modal.

"Investor tidak perlu panik. Pemerintah, regulator, dan pelaku pasar harus menjadikannya momentum untuk berbenah,” ujar Amin kepada awak media, Jumat (16/10).

MSCI menyatakan keputusan akhir terkait pasar modal Indonesia diumumkan paling lambat Juni 2027. Sementara itu, periode konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027.

MSCI akan meninjau kembali usulan terkait pasar modal Indonesia jika konsultasi menemukan bukti perbaikan tata kelola dan fungsi bursa.

Menurut Amin, fundamental ekonomi Indonesia masih solid di tengah munculnya laporan sementara MSCI terhadap pasar modal Indonesia.

Misalnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi terjaga, konsumsi domestik kuat, dan basis investor ritel yang meluas.

Baca Juga: Sosok AKBP Roby Heri Saputra yang Hilang Jabatan Gegara Perselingkuhan Berujung Aborsi

Amin mengatakan investor domestik, termasuk dana pensiun dan asuransi, perlu bersikap tenang dan melihat prospek jangka menengah dan panjang.

"Kami ingin memastikan langkah-langkah perbaikan berjalan terukur dan berbatas waktu, termasuk kesiapan menghadapi arus modal jika usulan ini akhirnya diputuskan,” ujat Amin.