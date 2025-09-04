Ancelotti tak Sabar Jalani Laga Perdana Bersama Brasil di Stadion Maracana
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Brasil akan menghadapi Timnas Chile pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Conmebol di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Kamis (4/9) waktu setempat.
Pelatih Brasil Carlo Ancelotti sudah tidak sabar menjalani laga perdananya di Stadion Maracana, Rioe de Janeiro.
Bagi Don Carlo, panggilan akrab Carlo Ancelotti, membawa timnya bertanding di Stadion Maracana akan menjadi pengalaman tak terlupakan.
"Bagi saya itu akan menjadi pengalaman yang indah. Maracana adalah kuil sepak bola dunia. Bertanding di sana akan menjadi pengalaman yang akan saya ingat selamanya," kata Ancelotti dikutip dari laman Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) di Jakarta, Rabu (3/9).
Don Carlo baru menangani Timnas Brasil pada akhir Mei 2025.
Selama itu, juru taktik asal Italia tersebut sudah membawa skuadnya menjalani dua pertandingan resmi, yakni kontra Paraguay dan Ekuador Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Conmebol.
Brasil berstatus tim tandang saat imbang 0-0 dengan Ekuador, tetapi berperan sebagai tuan rumah saat bersua Paraguay yang mereka kalahkan 1-0.
Akan tetapi, laga tersebut berlangsung di Stadion Arena Corinthians, Sao Paulo.
Carlo Ancelotti sudah tidak sabar menjalani laga perdana bersama Brasil di Stadion Maracana yang punya banyak sejarah.
