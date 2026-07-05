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Ancelotti Tak Takut Erling Haaland, Brasil Pilih Hadapi Norwegia dengan Cara Ini

Ancelotti Tak Takut Erling Haaland, Brasil Pilih Hadapi Norwegia dengan Cara Ini
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Bomber Norwegia Erling Haaland. Foto: Angela Weiss/AFP

jpnn.com - Nama Erling Haaland menjadi ancaman terbesar yang menghantui Brasil menjelang babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Meski begitu, Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menegaskan timnya tidak akan mengubah pendekatan hanya demi menghentikan bomber Manchester City itu.

Laga Brasil melawan Norwegia akan berlangsung di MetLife Stadium, Senin (6/7/2026) dini hari WIB.

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Alih-alih menjadikan Haaland sebagai pusat perhatian, Carlo Ancelotti justru meminta anak asuhnya mengantisipasi permainan kolektif Norwegia.

Ketajaman Haaland memang tak bisa dipandang sebelah mata. Penyerang berusia 25 tahun itu sudah mengemas lima gol di Piala Dunia 2026.

Meski demikian, Ancelotti menilai Brasil tidak boleh terjebak hanya memikirkan satu nama.

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"Kami tidak membawa strategi yang dikhususkan untuk menghentikan Haaland," ucap mantan pelatih Real Madrid itu.

Bagi pelatih asal Italia tersebut, lini belakang Selecao sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi pemain dengan karakter seperti Haaland.

Nama Erling Haaland menjadi ancaman terbesar yang menghantui Brasil menjelang babak 16 besar Piala Dunia 2026.

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