menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Anda Mengalami Masalah Pencernaan, Atasi dengan Mengonsumsi 5 Bahan Alami Ini

Anda Mengalami Masalah Pencernaan, Atasi dengan Mengonsumsi 5 Bahan Alami Ini

Anda Mengalami Masalah Pencernaan, Atasi dengan Mengonsumsi 5 Bahan Alami Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI pencernaan yang baik bisa membuat Anda terhindar dari beberapa penyakit, seperti sembelit.

Masalah pencernaan cukup umum terjadi. Sistem pencernaan Anda menjalankan banyak fungsi yang mendukung kesehatan kamu secara keseluruhan.

Pencernaan makanan, pembuangan limbah, dan penyerapan nutrisi adalah beberapa di antaranya.

Baca Juga:

Masalah seperti sembelit, kembung, gas, kram, diare adalah beberapa masalah pencernaan umum yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan yang sangat besar.

Namun, pengobatan rumahan yang sederhana bisa memberi Anda sedikit kelegaan.

Ada beberapa daftar bahan-bahan dapur yang bisa membantu meningkatkan fungsi sistem pencernaan Anda.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Biji adas

Biji adas biasanya dikonsumsi setelah makan. Biji ini bisa menawarkan banyak manfaat kesehatan termasuk pencernaan yang lebih baik.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengatasi masalah pencernaan yang Anda alami dan salah satunya adalah peppermint.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI