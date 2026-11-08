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Anda Sudah Tahu? Hasil Sprint MotoGP Qatar Kontroversial

Anda Sudah Tahu? Hasil Sprint MotoGP Qatar Kontroversial
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Marc Marquez (kanan) dan Jorge Martin di Sprint MotoGP Qatar 2026. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - DOHA - Marc Marquez finis pertama pada sprint sebelas lap -yang kemudian menjadi sepuluh lap, MotoGP Qatar di Lusail, Sabtu (7/11) malam WIB.

Di tengah eskalasi persaingan perebutan gelar juara dunia, sprint malam di Doha, Qatar itu akan tercatat sebagai salah satu balapan yang dramatis dan kontroversial.

Balapan sudah mencekam sejak awal, setelah Francesco Bagnaia a.k.a Pecco kecelakaan besar di awal lomba yang membuat bendera merah kudu berkibar. 

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Pecco tak sengaja diseruduk Fermin Aldeguer. Pecco terpental dari motor merah Ducati, melayang di udara, terbanting ke aspal. Out.

Hamdalah Pecco masih sadar. Aldeguer kena hukuman dua LLP (long lap penalty).

Start diulang.

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Ada dua kejadian besar setelah drama yang mengancam nyawa Pecco itu.

Pertama, yang menyisakan kontroversi, jatuhnya Marco Bezzecchi saat bersaing ketat dengan Marc Marquez di depan.

Sprint MotoGP Qatar: Pecco kecelakaan, bendera merah, Bezzecchi tumbang, Martin mengejutkan, Marquez menang.

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