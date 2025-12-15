Anda Tidak Ingin Terserang Penyakit Alzheimer, Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Rutin
jpnn.com, JAKARTA - ALZHEIMER merupakan salah satu penyakit yang menyerang otak.
Penyakit Alzheimer umumnya dimulai dengan apa yang biasanya tampak seperti kelupaan sederhana.
Namun, penyakit ini menciptakan lebih banyak kekacauan dari waktu ke waktu, mengganggu kemampuan bicara, pemahaman, dan koordinasi serta menyebabkan kegelisahan dan perubahan suasana hati yang dramatis di antara pasien.
Jenis diet yang tepat bisa menunda timbulnya penyakit atau menurunkan risiko hingga 40 persen.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay Diet (MIND)
Diet MIND akan menunda penyakit neurodegeneratif dan karenanya memperlambat penurunan kognitif.
Makanan yang bisa Anda sertakan dalam diet adalah biji-bijian utuh, sayuran berdaun hijau tua, kacang-kacangan, buncis, bir, unggas, makanan laut, dan minyak zaitun. Anda juga harus mengawasi asupan makanan olahan.
2. Asam Lemak Omega-3
Karena kadar DHA yang tinggi dibutuhkan untuk perkembangan otak yang normal, dianjurkan untuk mengonsumsi ikan berlemak.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah serangan penyakit alzheimer dan salah satunya makanan yang mengandung folat tinggi.
