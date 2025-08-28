Andai Jorge Martin Lebih Cepat Menyalip Franco Morbidelli di Race MotoGP Hungaria

jpnn.com - JUARA Dunia MotoGP 2024 Jorge Martin menjadi salah satu bintang, menjadi sorotan, dalam race MotoGP Hungaria di Balaton Park, akhir pekan lalu.

Sang petahana mendapat sambutan luar biasa dari timnya setelah balapan usai, padahal Martin tak naik podium (Top 3).

Sukacita tim Aprilia terbagi, antara menyambut keberhasilan Martin finis di urutan ke-4 atau segera berlarian ke area seremoni Balaton Park melihat rekan satu tim Marin, Marco Bezzecchi naik ke podium ketiga.

Martin memang luar biasa di Hungaria, khususnya saat race.

MotoGP Hungaria merupakan putaran keempat musim 2025 yang dijalani Jorge Martin setelah cedera serius nan berkepanjangan.

Seri di Hungaria menjadi momen kedua (setelah MotoGP Ceko) buat Martin 'memperbaiki' hubungan dengan Aprilia, yang sempat retak lantaran perseteruan kontrak.

Martin finis di urutan ke-4 di race MotoGP Hungaria setelah mengawali balapan dengan start dari urutan ke-17.

Finis ke-4 merupakan hasil terbaik Martin musim ini dan dia meraihnya dengan sangat bersusah payah.