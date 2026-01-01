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Andai Kita Tumbuh Besar Nanti, The Jansen Memutus Siklus Trauma Keluarga

Andai Kita Tumbuh Besar Nanti, The Jansen Memutus Siklus Trauma Keluarga
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The Jansen, band punk rock asal Bogor. Foto: Dok. The Jansen/Raka Syahreza

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Bogor, The Jansen melepas lagu terbaru yang bertitel Andai Kita Tumbuh Besar Nanti.

Lagu tersebut menjadi single kedua dari album terbaru The Jansen yakni Romantisasi Impulsif.

Grup beranggotakan Cinta Rama Bani Satria (vokal/gitar) dan Adji Pamungkas (bass) itu sebelumnya telah merilis single pertama berjudul Bila Cinta Adalah Sebuah Propaganda (Wo Ai Ni).

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Sama seperti single sebelumnya, Andai Kita Tumbuh Besar Nanti juga memberi gambaran arah musik The Jansen dalam album Romantisasi Impulsif yang segera rilis.

Andai Kita Tumbuh Besar Nanti diciptakan oleh Adji Pamungkas yang terinspirasi dari berbagai sumber bacaan, termasuk novel Orexas karya Remy Sylado. Dia menuangkan pengalaman kolektif dan bacaan yang ditemui ke dalam lagu.

"Saya menulis lagu ini setelah baca-baca cerita dan diksi dari berbagai sumber. Di dalamnya, saya menemukan hal-hal kayak 'papi hanyut sama masalahnya', 'mami gak peduli', dan 'kejebak dalam pamer sosialita'," ungkap Adji Pamungkas, Rabu (8/7).

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Menurutnya, lagu Andai Kita Tumbuh Besar Nanti berangkat dari keyakinannya tentang universalitas trauma.

"Buat saya, banyak orang pasti punya trauma masa kecil. Setiap keluarga punya masalahnya masing-masing,” tegasnya.

Band punk rock asal Bogor, The Jansen melepas lagu terbaru yang bertitel Andai Kita Tumbuh Besar Nanti.

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