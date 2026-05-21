Andai Persib Juara, Farhan Siapkan Jamuan Spesial untuk Thom Haye Cs di Pendopo

jpnn.com - Pendopo Kota Bandung akan menjadi titik akhir konvoi perayaan Persib Bandung andai berhasil menjuarai BRI Super League 2025/26.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan menjamu Thom Haye cum suis di rumah dinasnya.

Dia berjanji akan membuat senang tim asuhan Bojan Hodak, termasuk dengan aneka ragam hidangan khas Sunda.

"Permintaan banyak, ada yang minta Bu Imas, ayam Megawati, ada yang minta Mi Kocok H Amsar, kopi-kopi terbaik, ada semuanya," kata Farhan saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).

"Semua pemain akan di-sugemakeun (dibahagiakan), pemain asing dan naturalisasi harus sugema (bahagia)," lanjutnya.

Menurut Farhan, konvoi akan diawali di Gedung Sate, Jalan Diponegoro. Kemudian melintasi Jalan Merdeka - Jalan Viaduct - Jalan Asia Afrika.

Nantinya, prosesi pengangkatan trofi kampiun Super League akan dilakukan di JPO Asia Afrika. Setelahnya, para pemain dan staf pelatih akan mengakhiri konvoi di Pendopo Kota Bandung, yang jaraknya sekitar 500 meter dari JPO.

Adapun saat ini, JPO Asia Afrika sedang dipoles agar lebih rapi dan bersih. Daftar tamu undangan yang bisa masuk ke area Pendopo dan JPO pun sedang disusun karena sifatnya terbatas.