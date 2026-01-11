Andai Persib Kalah dari Persija Sore Ini, Itu Sangat Heboh & Memalukan

jpnn.com - BANDUNG – Persib Bandung menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-17 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore WIB.

Itu menjadi laga ke-8 Persib di GBLA.

Dalam tujuh laga kandang sebelumnya, Persib tak pernah kalah tidak pernah imbang, selalu menang.

Baca Juga: Mauricio Souza Anggap Persib Bandung vs Persija Jakarta Adu Kualitas Pemain

Jadi, andai kalah dari Persija si Macan Kemayoran sore nanti, itu menjadi kekalahan pertama Persib si Maung Bandung di kandangnya musim ini.

Mungkin akan sangat heboh dan memalukan, lantaran kalah di kandang dari musuh besar.

“Menghadapi pertandingan krusial ini, saya merasa sangat bersemangat. Selalu merasa istimewa untuk bermain dalam pertandingan dengan energi dan atmosfer seperti itu. Saya sangat menantikan pengalaman ini,” kata gelandang Persib Tom Haye. (ig/jpnn)