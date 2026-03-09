Andai Persib Kalah Malam Ini, 15 Maret Bisa Berat & Bahaya

jpnn.com - BANDUNG - Laga melawan Persik Kediri pada pekan ke-25 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3) malam WIB, sejatinya bukan pertarungan sepele buat Persib Bandung.

Si Maung Persib harus menang melawan Persik; tak boleh hanya imbang apalagi kalah, jika pengin berangkat ke Samarinda dengan beban yang tak terlalu berat.

Setelah melawan Persik Kediri, Persib Bandung harus menjumpai tuan rumah Borneo FC di Segiri Samarinda, untuk melakoni big match, partai tunda pekan ke-21.

Borneo FC saat ini berada tepat di bawah Persib (cek klasemen).

Pesut Etam -julukan Borneo FC, pun sedang menunggu Persib dengan modal kemenangan telak 5-1 dari Persebaya Surabaya.

Jika Persib kalah atau hanya imbang dengan Persik malam ini, posisi pucuk klasemen akan menjadi taruhan pada laga di Samarinda pada Minggu, 15 Maret.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan timnya siap menghadapi Persik Kediri, tetapi memprediksi pertandingan nanti tidak akan berjalan dengan mudah.

Hodak menyoroti motivasi tinggi setiap tim yang bertandang ke Bandung.