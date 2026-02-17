Andai Tak Bersama Prabowo, Gibran Lebih Baik Jadi Cawapres Anies
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menyebut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka lebih realistis tetap maju sebagai cawapres ketimbang sebagai capres, andai tak berdampingan dengan Prabowo Subianto saat Pilpres 2029.
"Saya membaca, pilihan dari Mas Gibran sebagai cawapres masih realitistis dibandingan maju sebagai capres," kata Arifki melalui layanan pesan, Selasa (17/2).
Pengamat politik itu mengatakan sejarah kontestasi politik di Indonesia mengungkap bahwa sosok Wapres RI tak pernah bisa menjadi Presiden RI.
"Kita tentu masih ingat dengan Pak Jusuf Kalla tahun 2009 kalah dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red)," kata Arifki.
Dia mengatakan Gibran bisa menjadi cawapres dari Anies Baswedan pada 2029 ketika tak dipilih Prabowo.
Arifki mengatakan pasangan Anies-Gibran bisa terjadi pada 2029, mengingat kedua pihak diuntungkan secara elektabilitas ketika berduet.
"Ya, paling tidak Anies punya tabunga elektoral 2024, jika Anies punya wakil yang kuat tentu Gibran," lanjut dia.
Murutnya, perpolitikan di Indonesia bersifat dinamis. Semisal, ketika Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) dalam kubu yang sama meski sempat berkompetisi pada 2019 dan 2024.
