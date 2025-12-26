menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Andalkan Baterai Besar, OnePlus Turbo akan Meluncur Secara Global

Andalkan Baterai Besar, OnePlus Turbo akan Meluncur Secara Global

Andalkan Baterai Besar, OnePlus Turbo akan Meluncur Secara Global
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi HP OnePlus, dalam foto ini OnePlus 15. ANTARA/Weibo OnePlus

jpnn.com - OnePlus mengumumkan akan meluncurkan ponsel barunya OnePlus Turbo tidak hanya untuk pasar di China, tetapi juga secara global.

Ponsel itu akan hadir dengan kapasitas beterai 9.000mAh.

Kehadiran OnePlus Turbo itu terungkap pertama kali oleh pembocor teknologi Abhishek Yadav. Dia menyebut perangkat dengan kode nama “Volkswagen” itu akan dirilis di India dan pasar internasional lainnya.

Baca Juga:

Dilansir dari Android Headlines pada Kamis, belum dipastikan apakah nama “Turbo” akan digunakan secara global atau hanya untuk pasar tertentu.

Sebelumnya, spesifikasi ponsel tersebut telah beredar dan menunjukkan OnePlus Turbo akan dibekali baterai berkapasitas 9.000 mAh. Perangkat itu juga mendukung pengisian daya kabel cepat 80 watt.

OnePlus Turbo akan ditenagai oleh prosesor Snapdragon 8s Gen 4. Ponsel itu juga diperkirakan akan mengusung layar OLED datar berukuran 6,78 inci (17,2 cm) dengan refresh rate 165 Hz.

Baca Juga:

Pada sisi kamera, ponsel itu disebut akan membawa dua kamera belakang.

Untuk pilihan warna, perangkat ini dikabarkan hadir dalam varian hitam, hijau, dan perak.

OnePlus mengumumkan akan meluncurkan ponsel barunya OnePlus Turbo tidak hanya untuk pasar di China, tetapi juga secara global.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI