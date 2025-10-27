menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Andalkan Kamera 200 MP, Vivo X300 Series Akan Dirilis Secara Global

Andalkan Kamera 200 MP, Vivo X300 Series Akan Dirilis Secara Global

Andalkan Kamera 200 MP, Vivo X300 Series Akan Dirilis Secara Global
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tampilan vivo X300. (ANTARA/situs web vivo China)

jpnn.com, JAKARTA - Vivo dikabarkan tengah mempersiapkan model X300 series untuk dikenalkan secara global.

Adapun Vivo X300 series ditawarkan dalam dua varian, yaitu standar dan Pro. Masing-masing varian itu hadir dalam empat pilihan warna.

Kedua ponsel ini sebelumnya sudah melakukan debut di negara asalnya China pada awal Oktober 2025.

Baca Juga:

Dilaporkan Gizmochina, Minggu, vivo belum secara resmi membagikan informasi detail soal varian yang dirilis global.

Namun, informasi ini datang dari pembocor teknologi Paras Guglani.

Menurut unggahannya di X, vivo X300 reguler akan tersedia dalam warna Halo Pink, Iris Purple, Mist Blue, dan Phantom Black.

Baca Juga:

Varian global akan hadir dengan RAM hingga 16 GB dan penyimpanan 512 GB. Model 1 TB yang dijual di China tidak akan ditawarkan secara internasional.

Sementara untuk model vivo X300 Pro akan hadir dalam empat pilihan warna Mist Blue, Phantom Black, Cloud White, dan Dune Brown.

Vivo dikabarkan tengah mempersiapkan model X300 series untuk dikenalkan secara global. Simak selengkapnya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI