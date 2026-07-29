Andalkan Teknologi i-DM, Jetour T2 Melantai di GIIAS 2026, Harganya Mengejutkan
jpnn.com, TANGERANG - PT Jetour Sales Indonesia (JSI) kembali menambah portofolionya dengan meluncurkan Jetour T2 i-DM pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (29/7).
Mobil yang memiliki karakter Adventure SUV dan teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) itu ditawarkan dengan harga Rp 688.000.000 (OTR Jakarta).
"Kami bangga menghadirkan Jetour T2 i-DM ke Indonesia. Kehadiran model ini merupakan langkah penting bagi Jetour dalam membawa era baru Adventure SUV ke pasar Indonesia, sekaligus memperluas akses konsumen terhadap teknologi i-DM kami," ungkap President Director PT JETOUR Sales Indonesia, Caroline Ling di Tangerang.
Dia menyakini Jetour T2 i-DM dapat menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan kendaraan dengan karakter adventure yang kuat, tetapi tetap menawarkan efisiensi dan fleksibilitas.
Jetour T2 i-DM dirancang untuk memberikan kebebasan lebih bagi konsumen dalam menikmati berbagai perjalanan dengan memadukan performa, efisiensi, dan kenyamanan dalam satu kendaraan.
Kehadiran SUV asal Tiongkok itu melanjutkan kesuksesan T2 yang telah mendapatkan respons positif dari konsumen di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Secara global, Jetour T2 mencatatkan penjualan kumulatif lebih dari 500.000 unit hanya dalam 33 bulan.
Di Indonesia, Jetour T2 juga menjadi kontributor penjualan terbesar sekaligus berhasil meraih posisi No. 1 Chinese Car di kategori ICE selama semester pertama 2026.
Jetour meluncurkan Jetour T2 i-DM pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (29/7).
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