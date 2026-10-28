Anderson .Paak dan Cordae Lepas Album Kolaborasi

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Musisi Anderson .Paak dan Cordae merilis album kolaborasi yang berjudul 'Heavy Is The Crown'.

Album yang dilepas melalui Apeshit / Hi Level / Empire itu dilandasi oleh diskografi masing-masing yang telah menghadirkan momentum kesuksesan bersama, dan kini diperkaya oleh kolaborasi yang soulful dan karismatik.

Dilahirkan sebagai statement tentang persaudaraan, resiliensi, dan legacy, album yang terdiri dari 11 lagu ini meleburkan dua suara berbeda yang dipersatukan oleh naluri bersama Anderson .Paak dan Cordae untuk mendorong batasan kreatifitas dalam hidupnya.

Proyek tersebut terlahir di antara pertukaran yang cerdas dan dipadukan dengan momen-momen reflektif dan menampilkan jajaran produser kelas elit yang meliputi J. Cole di "Karma Taxx", Swizz Beatz di "Godfather II", Conductor Williams di "Crown", 9th Wonder di "You're Mine", FNZ di "Helpless" dan "I'm On", dengan Hollywood Cole juga memproduseri lagu terakhir, di antara yang lainnya.

Proyek itu disambut dengan antisipasi luas ketika pertama kali diumumkan, dan mendapat liputan awal dari Rolling Stone, Pitchfork, Complex, The FADER, Hypebeast, SPIN, dan banyak lagi.

Berakar dari persahabatan yang telah lama mendorong kolaborasi kreatif Anderson .Paak dan Cordae, 'Heavy Is the Crown' menyeimbangkan kemampuan bermusik kelas dunia dengan selera humor yang khas pada mereka.

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Sampul album mengacu pada film komedi klasik 'Step Brothers', menetapkan nada untuk proyek yang merangkul dinamika ceria duo ini. Singel utama, "A Good Day", memperkenalkan semangat itu dengan trailer komedi sebelum dirilis, diikuti oleh video musik yang dibintangi Jennifer Freeman yang telah mengumpulkan lebih dari 4 juta penayangan di YouTube.

Lagu itu kemudian mencapai Top 25 di Rhythmic Radio dan mendapat pujian dari Stereogum, Essence, Billboard, XXL, dan banyak lagi.