Andhini Ayu, Pesilat Putri Jambi Lulus ke Semifinal PON Bela Diri
jpnn.com, KUDUS - Atlet pencak silat putri Jambi Andhini Ayu sukses melaju ke semifinal cabang pencak silat PON Bela Diri 2025, Kudus, Jawa Tengah. Itu setelah menang dengan skor 55-47 dari wakil NTB Indri Bulqis.
Tampil dengan percaya diri, Andhini Ayu dari babak pertama terus memimpin skor pertandingan dari lawannya Indri yang beberapa kali terjatuh ke matras akibat teknik sapuan kaki pesilat Jambi.
Saling kejar poin, kedua pesilat terus berlangsung mulai dari babak pertama hingga ketiga, tetapi di satu menit jelang laga seusai Andhini Ayu berhasil menjatuhkan pesilat NTB ke matras sehingga nilainya unggul dan memenangi pertandingan.
Ketua Harian KONI Jambi Hasan Mabruri seusai menyaksikan pertandingan Andhini Ayu, langsung memberikan ucapan selamat kepada pesilat dan tim pelatih Jambi yang sudah berjuang maksimal dibabak penyisihan hingga bisa ke semifinal.
“Kami mohon doa masyarakat Jambi untuk pesilat putri Andhini Ayu untuk bisa menang lagi di semifinal besok dan berpeluang merebut emas di kelas D putri cabang pencak silat PON Bela Diri di Kudus,” kata Hasan.
Sementara itu pelatih pencak silat Jambi Rahmat bersyukur atas kemenangannya yang diraih pesilat putri binaannya.
“Semua yang kamu berikan selama latihan tadi dikeluarkan hingga berhasil meraih kemenangan,” tutur dia.
Sedangkan Andhini Ayu sendiri, saat diwawancari mengucapkan syukur Allahamdulillah telah diberikan kemenangan oleh Allah, dan dibabak semi final nanti Insyaalah bisa tampil lebih maksimal lagi sampai ke final nanti.
Atlet pencak silat putri Jambi Andhini Ayu sukses melaju ke semifinal cabang pencak silat PON Bela Diri 2025, Kudus, Jawa Tengah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Buka Kejuaraan Pencak Silat, Ibas: Persaudaraan dan Persatuan adalah Identitas Bangsa
- Duel XII Perebutkan Piala Panglima Kopassus, 200 Atlet Siap Tempur
- Kebanggaan Audy Item Saksikan Iko Uwais Tampil Pencak Silat di Istana Negara
- Penampilan Iko Uwais Pencak Silat di Istana Negara Bikin Takjub Masyarakat
- Medan Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Silat International, Perputaran Uang Diperkirakan Capai Puluhan Miliar
- Gubernur Ahmad Luthfi Inginkan Pencak Silat Masuk Kurikulum Sekolah di Jawa Tengah