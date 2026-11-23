jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan dua nama calon wakil presiden yang diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dua nama tersebut, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono.

“Andi Amran Sulaiman dan Sugiono,” ucap Muzani di Gedung MPR RI, pada Senin (23/11).

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR RI pada pukul 17.00 WIB.

Prabowo bersama sejumlah pimpinan MPR RI duduk bersama di dalam satu ruangan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu menyerahkan amplop putih berukuran besar kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang berisi dua nama cawapres.

Menurut Prabowo, penyerahan nama itu sesuai ketentuan konstitusional dan tata negara.

“Hari ini saya hadir untuk menyampaikan 2 nama yang saya usulkan untuk dipilih oleh MPR sebagai wapres untuk menyelesaikan masa jabatan sampai dengan 2029,” ucap Prabowo saat menyerahkan nama tersebut. (dit/jpnn)



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