Andi Widjajanto Ikut Demonstrasi Mahasiswa, PKB Minta PDIP Tak Abu-Abu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyebut PDI Perjuangan harus mengambil sikap tegas terhadap pemerintahan era Prabowo Subianto, seperti berperan sebagai oposisi.

Hal demikian dikatakan Gus Jazil saat ditanya wartawan soal keberadaan politikus PDIP Andi Widjajanto saat demonstrasi mahasiswa pada Senin (12/6) kemarin.

"Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," kata dia ditemui awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Dia mengatakan pemerintah saat ini sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai target, sehingga membutuhkan persatuan dan soliditas dalam mengeksekusi kebijakan.

Gus Jazil berharap tidak ada pihak yang memilih jalur abu-abu menyikapi setiap kebijakan pemerintahan era Prabowo.

"Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu," katanya.

Gus Jazil menuturkan partai di pemerintahan Prabowo akan menghormati semua pendapat dari pihak lain yang berseberangan.

"Jadi, posisinya supaya gentle saja," ujarnya.