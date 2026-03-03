Andien Hingga Krakatau Siap Ramaikan Ramadhan Jazz Festival 2026

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Ramadhan Jazz Festival 2026 akan kembali digelar di Plataran Masjid Cut Meutia, Jakarta pada 6 dan 7 Maret 2026.

Festival yang diadakan Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) dan WartaJazz itu kembali digelar ke-15 kalinya untuk memeriahkan Ramadan 1447 Hijriah.

Mengusung tema Harmoni Untuk Negeri, Ramadhan Jazz Festival 2026 menjadi aksi nyata pemuda Indonesia dalam merefleksikan solidaritas bagi saudara-saudari yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

Memasuki tahun ke-15, RJF tetap konsisten sebagai satu-satunya festival jazz di dunia yang diselenggarakan di pelataran masjid selama bulan suci Ramadan.

Agus Setiawan Basuni, Managing Director WartaJazz sekaligus Artistic Director dan penggagas RJF, menjelaskan bahwa sejak awal kegiatan dibangun dengan konsep donasi sebagai perwujudan semangat sedekah untuk sesama.

Bukan sekadar konser musik biasa, Ramadhan Jazz Festival 2026 merupakan gerakan sosial. Seluruh keuntungan dari penjualan tiket akan didonasikan 100% untuk misi kemanusiaan dengan fokus bantuan tahun ini akan disalurkan ke Sumatera Barat melalui program reboisasi hutan dan renovasi masjid.

Baca Juga: Pesan Mendalam Fiersa Besari Lewat Lagu Tulang Punggung

Ramadhan Jazz Festival 2026 akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi seperti Candra Darusman, Nikita Dompas & Detik Waktu Quartet feat. Andien & Adira Kania, Galaxy Big Band Jazz Orchestra, Krakatau X Andre Dinuth X Barry Likumahuwa, Societeit de Harmonie x Natasya Elvira, Sore, Sisitipsi.

Sejumlah musisi lainnya yang siap menambah kemeriahan juga segera diumumkan dalam waktu dekat.