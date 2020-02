Andmesh Borong 3 Piala Billboard Indonesia Music Awards 2020, Keren Banget

jpnn.com, JAKARTA - Andmesh Kamaleng menjadi salah satu penyanyi paling bersinar dalam ajang penghargaan Billboard Indonesia Music Awards 2020.

Dia memboyong 3 piala penghargaan pada malam puncak yang diadakan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (26/2) malam.

Atas prestasi tersebut, Andmesh mengaku sangat bersyukur. Penyanyi jebolan Rising Star Indonesia itu menganggap lagu Cinta Luar Biasa punya sihir bagi perjalanan kariernya.

"Ini jadi lagu magic buat Andmesh, Andmesh pada 2018 bukan siapa-siapa. Tapi 2018 akhir merilis lagu Cinta Luar Biasa, di tahun 2019 menjadi luar biasa," kata Andmesh.

Pria 22 tahun asal Alor itu sukses memperoleh 3 penghargaan bergengsi dalam Billboard Indonesia Music Awards 2020. Antara lain kategori Top 100 Song Of The Year, Top Streaming Song Of The Year (Audio), dan Top Streaming Song Of The Year.

Andmesh bertekad menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk terus berkarya.

"Andmesh lebih semangat lagi berkarya, karena masih muda, baru tiga tahun berkarya di industri musik Indonesia," ujar pelantun Ku Mau Dia tersebut.

Billboard Indonesia Music Awards 2020 sukses digelar pada Rabu (26/2) malam. Sebanyak 13 kategori penghargaan diberikan kepada sejumlah musisi tanah air. (mg3/jpnn)