Andoni Iraola Resmi Jadi Pelatih Liverpool Gantikan Arne Slot

jpnn.com - JAKARTA - Andoni Iraloa resmi menjadi pelatih Liverpool. Pria asal Spanyol itu menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield pada Sabtu lalu.

Liverpool melalui laman resmi klub, Jumat WIB, mengumumkan secara resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi musim 2026/2027.

Andoni didatangkan setelah menunjukkan performa impresif bersama Bournemouth dalam tiga musim terakhir di Liga Inggris.

Puncak keberhasilannya datang pada musim 2025/26 ketika membawa Bournemouth finis di posisi keenam klasemen Liga Inggris dan mengamankan tiket Liga Europa, yang merupakan kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub.

Pelatih berusia 43 tahun itu mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama salah satu klub terbesar di dunia tersebut.

"Saya sangat bersemangat. Semua orang tahu tentang Liverpool, tahu bahwa ini adalah klub besar, salah satu yang terbesar di dunia," kata Iraola kepada situs resmi Liverpool.

"Atmosfernya, para suporternya, klubnya, para pemainnya, kesempatan untuk melatih pemain-pemain kelas dunia, serta peluang bersaing memperebutkan gelar. Sulit menemukan sesuatu yang lebih menarik dari ini. Saya sangat antusias untuk memulai," ujarnya.

Iraola lahir di wilayah Basque, Spanyol utara.