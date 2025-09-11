Andra Soni Apresiasi Candra Wijaya Konsisten Lahirkan Bibit Pebulu Tangkis Spesialis Ganda
jpnn.com, JAKARTA - Legenda bulu tangkis Candra Wijaya kembali gelar turnamen spesialis ganda bertajuk 13th Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025.
Peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000 itu konsisten menyelenggarakan event tersebut untuk bisa melahirkan bibit pebulu tangkis khususnya spesialis ganda.
“Saya menggelar ajang ini dengan tujuan untuk semakin mempopulerkan nomor ganda. Selain itu juga untuk ikut membantu PP PBSI dengan melakukan pembinaan,” kata Candra.
“Lewat kejuaraan ini, saya memberikan kesempatan kepada bibit-bibit pemain berbakat di kelompok ganda untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan, serta menambah jam terbang pengalaman,” ujar Candra.
Turnamen 13th Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025 mendapat atensi dari Gubernur Banten, Andra Soni.
Politikus partai Gerindra tersebut senang dengan langkah yang dibuat Candra Wijaya untuk bisa konsisten melahirkan atlet tepok bulu terbaik di Tanah Air.
“Dari turnamen yang digagas Candra Wijaya inilah diharapkan lahir pemain masa depan demi prestasi bulu tangkis di Provinsi Banten dan tentunya untuk Indonesia,” ujar Andra.
Turnamen ini digelar untuk sektor ganda dengan mempertandingkan ganda putra, ganda putri, dan campuran pada kategori U-15, 17, dan 19 tahun.
Candra Wijaya kembali gelar turnamen spesialis ganda bertajuk 13th Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025, Rabu (10/9)
