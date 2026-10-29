Andre Caldas Bawa Arema FC Bangkit, tetapi Tak Mau Salahkan Marcos Santos

jpnn.com - Kemenangan 4-0 atas Dewa United Banten FC menjadi awal menjanjikan bagi Andre Caldas bersama Arema FC.

Namun, di balik hasil meyakinkan tersebut, pelatih interim Singo Edan itu menegaskan bahwa kebangkitan timnya bukan berarti pendekatan Marcos Santos sebelumnya sepenuhnya keliru.

Andre mengakui telah melakukan sejumlah penyesuaian sejak ditunjuk menangani Arema FC. Perubahan itu dilakukan untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi pemain yang tersedia.

"Seperti yang pernah saya sampaikan, tidak semua hal yang dilakukan sebelumnya itu salah. Banyak ide atau pendekatan taktis dari coach Marcos yang mungkin dianggap keliru oleh sebagian orang, padahal sebenarnya tidak demikian," ujar Andre.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, pendekatan baru dapat memberikan suasana berbeda bagi para pemain. Meski demikian, dia menegaskan tidak bermaksud menghapus seluruh ide yang telah diterapkan Marcos Santos.

"Saya hanya melakukan beberapa penyesuaian, dan hasilnya tim menjadi lebih baik," katanya.

Selain membenahi taktik, Andre juga memberikan kesempatan kepada para pemain untuk membuktikan kualitas mereka. Dia menegaskan tidak ada pemain yang dijamin selalu menjadi pilihan utama.

"Siapa pun yang berada di lapangan harus tahu bahwa kami percaya pada mereka. Mereka punya kualitas dan mampu bermain dengan baik. Jika bukan mereka, maka pemain lain yang akan turun," ujarnya.