Andre Fernando Alias The Doctor Terduduk di Kursi Roda, Buron Kasus Narkoba Ini Segera Diperiksa Bareskrim

jpnn.com, JAKARTA - Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri memboyong Andre Fernando a.k.a The Doctor, buron pemasok sabu-sabu bagi bandar Koko Erwin, ke Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/4) malam.

Saat tiba di Bareskrim Polri, The Doctor tampak mengenakan setelan kaus oblong hitam, celana pendek krem serta kaki yang terbalut kain kasa.

Andre diantar oleh dua mobil sedan yang berjaga pada sisi di depan maupun belakangnya. Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berjumlah sembilan orang tampak mengawal The Doctor memasuki gedung.

Buron pemasok narkoba tersebut menggunakan kursi roda dengan tangan terikat kabel ties. Andre tidak menanggapi pertanyaan awak media yang berada di lokasi.

Kepala Satgas Network Inspection Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Kevin Leuleury mengatakan Andre merupakan penyuplai dua jaringan yang ada di Indonesia.

"Andre alias The Doctor merupakan penyuplai dari dua jaringan yang ada di Indonesia. Yang pertama jaringan NTB yang sudah ditangkap, Koko Erwin, dan kedua jaringan dari White Rabbit di PIK maupun di Gatot Subroto," ujarnya.

Kevin juga menyebutkan barang bukti yang diamankan pada apartemen di Penang, Malaysia, terkait pengungkapan jaringan yang melibatkan The Doctor berupa sejumlah telepon pintar dan sebuah tas.

"Tidak ada perlawanan, tetapi kita berkoordinasi juga dengan Interpol. Jadi, mereka yang melakukan penindakan di Malaysia. Penangkapannya dilakukan kemarin sore di sebuah apartemen di Penang, Malaysia," ujarnya.