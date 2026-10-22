menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Andre Gerindra Sebut Penolakan MBG Hanya Ada di Jakarta, Suara Daerah Banyak Menerima

Andre Gerindra Sebut Penolakan MBG Hanya Ada di Jakarta, Suara Daerah Banyak Menerima

Andre Gerindra Sebut Penolakan MBG Hanya Ada di Jakarta, Suara Daerah Banyak Menerima
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebut heboh pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya terjadi di Jakarta.

Hal demikian dikatakan dia dalam diskusi bertajuk Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak Pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).

"Jakarta orang heboh, tolak MBG, bubarkan MBG," kata dia, Kamis.

Baca Juga:

Namun, kata Andre, suara penolakan MBG tak pernah didengar ketika Wakil Ketua Ketua Komisi VI itu berkeliling di daerah pemilihan.

Adapun, Andre berasal dari Dapil I Sumatera Barat (Sumbar) yang disebutnya dimenangi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Selain di dapil, dia juga menyebut kunjungan ke beberapa daerah mengungkap publik mendukung program MBG. 

Baca Juga:

"Kami bertemu dengan siswa, bertemu dengan ribuan siswa, bertemu dengan ribuan orang tua, berkeliling berbagai sekolah, itu alhamdulillah semua mendukung MBG dilaksanakan," ujarnya.

Andre bahkan menceritakan pernah berdebat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (Unand).

Politikus Gerindra Andre Rosiade menyebut kunjungannya ke beberapa daerah mengungkap publik mendukung program MBG.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI