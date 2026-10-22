Andre Gerindra Sebut Penolakan MBG Hanya Ada di Jakarta, Suara Daerah Banyak Menerima
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebut heboh pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya terjadi di Jakarta.
Hal demikian dikatakan dia dalam diskusi bertajuk Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak Pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).
"Jakarta orang heboh, tolak MBG, bubarkan MBG," kata dia, Kamis.
Namun, kata Andre, suara penolakan MBG tak pernah didengar ketika Wakil Ketua Ketua Komisi VI itu berkeliling di daerah pemilihan.
Adapun, Andre berasal dari Dapil I Sumatera Barat (Sumbar) yang disebutnya dimenangi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Selain di dapil, dia juga menyebut kunjungan ke beberapa daerah mengungkap publik mendukung program MBG.
"Kami bertemu dengan siswa, bertemu dengan ribuan siswa, bertemu dengan ribuan orang tua, berkeliling berbagai sekolah, itu alhamdulillah semua mendukung MBG dilaksanakan," ujarnya.
Andre bahkan menceritakan pernah berdebat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (Unand).
Politikus Gerindra Andre Rosiade menyebut kunjungannya ke beberapa daerah mengungkap publik mendukung program MBG.
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