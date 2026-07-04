Andre Rosiade Cari Bibit Atlet untuk Asia Games Lewat Padel Tournament Series-2
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menggelar kompetisi padel bertajuk Rosiade Padel Tournament Series-2 di Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (4/7).
Ada sejumlah kategori yang yang diikuti oleh para peserta, yakni upper beginner, beginner, Bronze, lower bronze, dan U-12.
Politikus Partai Gerindra itu kompetisi ini merupakan yang kedua kali dilaksanaka.
Menurut dia, peserta pada turnamen ini lebih banyak dibandingkan seri sebelumnya karena ada penambahan kualifikasi dan kelompok umur.
"Memang kalau dulu, kan, hanya beginner sama upper beginner, ya. Kalau sekarang, ditambah ada lower bronze dan kelompok umur U-12. Jadi, kualifikasinya lebih banyak," kata Andre pada saat pembukaan turnamen Rosiade Padel Tournament Series-2.
Menurutnya, turnamen ini digelar untuk mendukung Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) menyiapkan bibit-bibit atlet padel menuju ajang internasional, yakni Asia Games pada Agustus mendatang.
Dia menargetkan, turnamen khusus junior itu akan digelar pada Agustus 2026 bekerja sama dengan PBPI.
Kategori yang akan dipertandingkan, mulai U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, hingga U-18.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menggelar kompetisi padel bertajuk Rosiade Padel Tournament Series-2 di Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, Sabtu.
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