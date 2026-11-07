Andre Rosiade Dorong Padel jadi Olahraga Prestasi Lewat Turnamen Rutin

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menggelar Rosiade Padel Tournament 2026 seri ketiga di Crown Padel Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu, 7 November 2026.

Turnamen tersebut mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai ribuan orang.

Andre mengatakan, tingginya minat masyarakat membuat panitia harus membatasi jumlah peserta.

Pada seri ketiga ini, sebanyak 350 peserta mendapat kesempatan mengikuti turnamen yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari.

"Pendaftarnya ribuan ya. Tapi karena ini gratis, kita batasi kalau enggak salah peserta 350 orang. Pertandingan saya enggak tahu berapa match, yang pasti dari jam 07.00 pagi sampai jam 11.00 malam untuk banyaknya match," kata Andre.

Andre menjelaskan, Rosiade Padel Tournament akan digelar secara rutin sebanyak lima kali dalam setahun.

Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap perkembangan ekosistem padel di Indonesia sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama bangsa.

"Turnamen ini insyaallah kita akan adakan secara rutin selalu lima kali dalam setahun. Dalam rangka mendukung ekosistem padel ini supaya tumbuh dan berkembang dan mendukung Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI), federasi padel untuk terus bisa mengadakan turnamen-turnamen agar munculnya atlet-atlet berprestasi yang bisa memberikan prestasi untuk Merah Putih," ujarnya.