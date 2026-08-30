Andre Rosiade Gelar Padel Youth Series, 200 Peserta Ikut Bertanding

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kembali menggelar Rosiade Padel Tournament Youth Series sebagai bagian dari program Pengurus Besar Padel Indonesia (PBPI) untuk mendorong pengembangan olahraga padel di kalangan usia muda.

Adapun Rosiade Padel Tournament Youth Series digelar di Alam Sutera, Tangerang, Banten, Sabtu (29/8/2026).

Andre mengatakan turnamen tersebut digelar atas arahan Ketua Umum PBPI, Galih Dimuntur Kartasasmita.

"Ya, ini hari ini kita mengadakan Rosiade Padel Tournament Youth Series ini. Dalam rangka ini melaksanakan perintahnya Pak Ketum PBPI,” kata Andre di lokasi acara.

“Bahwa kami diminta untuk melaksanakan youth series ini. Ini bagian dari programnya PBPI. Seluruh peserta nanti akan mendapatkan poin dari PBPI,” lanjutnya.

Menurut Andre, penyelenggaraan turnamen tersebut menjadi bentuk komitmen Rosiade Padel Club dalam mengembangkan olahraga padel sekaligus mendukung program PBPI.

“Ini komitmen kami, Rosiade Padel Club. Untuk mengembangkan padel ini, membantu PBPI,” ujarnya.

Andre berharap olahraga padel ke depan dapat semakin populer dan menjadi olahraga yang dapat dimainkan seluruh lapisan masyarakat.