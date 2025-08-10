Andre Rosiade Komentar Soal Foto Pernikahan Arhan – Zize Hilang dari Instagram

jpnn.com, BANDUNG - Pasangan suami istri muda Pratama Arhan – Azizah Salsha atau Zize kembali menjadi sorotan. Pasalnya, foto pernikahan keduanya dikabarkan hilang dari akun Instagram sang pesepakbola.

Foto yang biasanya disematkan Arhan di feeds Instagramnya mendadak hilang dan berganti dengan foto Arhan tengah membela Timnas Indonesia.

Banyak spekulasi netizen yeng bertebaran usai foto pernikahan pasangan yang mengucap janji pada 20 Agustus 2023 itu tak lagi dipasang Arhan.

Andre Rosiade yang merupakan mertua atau ayah dari Azizah Salsa pun angkat bicara.

Menurutnya, hal itu merupakan ranah pribadi putrinya dengan suaminya. Andre selaku orang tua tak bisa ikut campur dan mendoakan yang terbaik.

“Ah itu urusan anak-anak, santai saja,” kata Andre saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu (9/8).

Andre mengungkapkan, jika menantunya itu kini tengah berada di China untuk persiapan laga play-off AFC Champions League Elite bersama klub barunya, Bangkok United.

“Arhan lagi di China, mau tanding play-off AFC Champions League Elite,” ucapnya singkat.